Desfile de carnaval junta cerca de quatro mil pessoas na Ribeira Grande

Cerca de quatro mil pessoas participaram e assistiram ao corso carnavalesco realizado esta sexta-feira de manhã no centro da cidade da Ribeira Grande.



De acordo com nota da câmara municipal nesta edição desfilaram pela rua Direita da Ribeira Grande cerca de 2500 crianças e jovens, todos eles mascarados com as mais diversas fantasias, emprestando ao evento um colorido dinâmico, salpicado pela música característica da quadra.

"Foram duas horas de muita animação que começou junto ao Museu Vivo do Franciscanismo, seguindo pela rua Direita com passagem em frente aos Paços do Concelho, terminando no Teatro Ribeiragrandense onde a folia foi a palavra de ordem", destaca a autarquia.