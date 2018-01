Desemprego regista em dezembro novo mínimo em seis anos nos Açores

"A diminuição registada em dezembro corresponde a menos 955 açorianos inscritos do que no mesmo mês de 2016", pode ler-se numa nota do gabinete de comunicação do executivo açoriano, que faz eco dos números avançados pelo IEFP.

Refere a mesma nota que, de acordo com esses mesmos números, "e mantendo a tendência dos meses anteriores, é preciso recuar até outubro de 2011 para encontrar um número mais baixo do que o observado no final do mês em análise".

O Governo Regional está em crer que "esta redução progressiva e consistente do desemprego registado é consequência da ação das empresas e dos trabalhadores açorianos, em conjunto com as medidas públicas de apoio à criação de mais e melhor emprego, assim como do crescimento sustentado da economia regional".