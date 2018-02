Uma nota de imprensa do executivo regional avança que esta diminuição "corresponde a menos 965 açorianos inscritos do que no mesmo mês de 2017", uma descida que é tão mais importante quando, "tradicionalmente e devido à sazonalidade de alguns setores de atividade, se regista um aumento no número de inscritos" em janeiro.As Agências para a Qualificação e Emprego dos Açores registaram 8.648 inscritos, quando, em dezembro de 2013, estavam inscritos 13.208 desempregados.