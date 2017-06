Desemprego na OCDE mantém-se nos 5,9% em abril

O desemprego no conjunto dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) manteve-se nos 5,9% em abril, com Portugal no quarto lugar na lista dos países com mais desemprego.



De acordo com os dados hoje divulgados pela OCDE, nos 35 países membros havia 36,9 milhões de desempregados em abril, ainda mais 4,2 milhões do que antes de se fazerem sentir os efeitos da crise, em abril de 2008. Do total de desempregados na OCDE, 504 mil dizem respeito a Portugal, onde a taxa de desemprego se manteve nos 9,8% em abril. A Grécia (com 22,9% em março, último dado disponível) permanece como o país da OCDE onde o desemprego é mais elevado, seguido de Espanha (17,8%) e Itália (11,1%). Na zona euro, o desemprego baixou dos 9,4% de março para os 9,3% em abril. A taxa de desemprego jovem (entre os 15 e os 24 anos) aumentou na média dos países da OCDE em abril para os 12,1%, dos 12,0% de março. Na mesma linha, em Portugal, a taxa de desemprego entre os jovens subiu também dos 22,9% de março para os 23,7% de abril.