Desemprego na OCDE mantém-se nos 5,8% em julho

O desemprego no conjunto dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) manteve-se nos 5,8% em julho, com Portugal a manter a média da zona euro.

De acordo com os dados hoje divulgados pela OCDE, nos 35 países membros havia 36,2 milhões de desempregados em julho, mais 3,6 milhões do que antes de se fazerem sentir os efeitos da crise, em abril de 2008.

Do total de desempregados na OCDE, 470 mil dizem respeito a Portugal, onde a taxa de desemprego harmonizada se manteve nos 9,1% em julho, pelo segundo mês consecutivo, igualando o comportamento observado na taxa de desemprego média da zona euro.

A Grécia (com 21,7% em maio, último dado disponível) permanece como o país da OCDE onde o desemprego é mais elevado, seguido de Espanha (17,1%), Itália (11,3%) e França (9,8%).

A taxa de desemprego jovem (entre os 15 e os 24 anos) baixou na média dos países da OCDE em julho para os 11,9%, dos 12,0% observados em junho.

Em Portugal, no entanto, a taxa de desemprego entre os jovens subiu uma décima dos 23,7% observados em junho para os 23,8% em julho.

Na zona euro, o desemprego jovem subiu também uma décima em termos mensais dos 19,0% para os 19,1%.

Três países continuavam, no entanto, com taxas de desemprego acima dos 30%: a Grécia (com 44,4% em maio, o último dado disponível), Espanha (38,6%) e Itália (35,5%).