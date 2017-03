Desemprego atinge um em cada três jovens, é a manchete do Açoriano Oriental. Em 2016, um em cada três jovens até aos 24 anos dos Açores estava sem emprego. Segundo o SREA, o desemprego abrangeu 32,2 por cento dos jovens, o valor anual mais baixo desde 2011



Outro grande destaque de capa vai para a morte de Horácio Franco, considerado a maior referênciados ralis açorianos, e que foi também um destacado empresário do setor turístico.

Hospital melhora referenciação e triagem, Vítor Fraga pede rapidez na obra do Cais NATO, Romeiros na estrada a partir de sábado, Nova série da BBC 1 com imagens do mar dos Açores e Governo já pediu estudo sobre redução de impostos