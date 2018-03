O ferry Sea Amazon chegou esta noite ao porto de Ponta Delgada com as viaturas, camiões e helicópteros do Azores Airlines Rallye, um atraso de quase 12 horas relativamente à hora prevista. As más condições do mar obrigaram o barco a efetuar um desvio para efetuar a viagem em segurança, não causando qualquer transtorno de maior à organização da primeira prova do Campeonato da Europa de Ralis.