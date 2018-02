Desconto no preço da energia nos transportes municipais visa substituição de veículos

O desconto no preço da energia elétrica utilizada no abastecimento de autocarros e camiões do lixo municipais visa uma "transição energética mais rápida", incentivando a substituição de veículos consumidores de combustíveis fósseis, disse esta sexta-feira o secretário de Estado da Energia.

Foi publicado hoje em Diário da República um decreto-lei que cria um incentivo destinado a promover a renovação da frota afeta ao serviço público, municipal ou intermunicipal, de transporte público de passageiros e ou de gestão de resíduos urbanos, substituindo veículos consumidores de combustíveis fósseis por veículos elétricos sem emissões, bem como incentivar a instalação de centros eletroprodutores de fonte renovável que abasteçam a frota automóvel de veículos elétricos afetos às autarquias.

"Com a conjugação destes dois mecanismos de incentivo à transição para veículos rodoviários elétricos e de aumento da produção de energia de fonte renovável, é possível atingir os objetivos com que o Governo se comprometeu em matéria de descarbonização", afirma o Governo, na exposição de motivos do diploma.

Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, sublinhou que o Governo pretende dar um contributo para que possa “haver uma transição energética mais rápida”, através de um incentivo.

Segundo o governante, este diploma “procura responder a uma necessidade que existia”, nomeadamente nas situações em que os transportes públicos alimentados por eletricidade renovável, produzida no próprio município, tinham pontos de fornecimento e carregamento diferentes.

“Tínhamos uma dificuldade como é que isso se fazia, quando os painéis estão instalados num local e o local de carregamento é outro significa que é preciso utilizar a rede para transportar a energia. Aquilo que se estabelece nesta questão é que haja um incentivo para que esse custo seja muito mais reduzido”, disse Jorge Seguro Sanches.

Tendo em consideração o objetivo da descarbonização da economia, e tendo em conta que o setor dos transportes rodoviários contribui para um elevado consumo de combustíveis fósseis, com as consequentes emissões de gases com efeito estufa, o Governo pretende incentivar a progressiva transição de veículos movidos a combustíveis fósseis para veículos movidos a energia elétrica, pode ler-se no decreto.

O regime previsto no decreto-lei caduca em 31 de dezembro de 2025.

Este diploma tinha sido aprovado no Conselho de Ministros de 04 de janeiro.