"Descontaminação na Terceira volta a dividir Região e República" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental dá destaque ao facto do presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, ter lamentado a 'aparente leviandade' da República sobre o processo relativo à descontaminação dos solos e aquíferos nas Lajes.



A manchete fotográfica titula "Petição para antecipar fim do abate de animais abandonados". "População açoriana em decréscimo desde 2013", "Obra de Catarina Branco em retrospetiva" e "Agricultores recebem 7,5 ME para não aumentarem produção" são os restantes títulos de capa.