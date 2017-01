"Descobrir a Música" no Teatro Micaelense

No próximo sábado, dia 14 de janeiro, o Serviço Educativo do Teatro Micaelense promove uma oficina musical orientada por Marta Cruz.



“Descobrir a Música” destina-se a consciencializar os participantes, através de estratégias lúdicas, para a música clássica e para o conhecimento de alguns compositores como Mozart, Bach ou Beethoven.

A oficina é dirigida a crianças, maiores de 4 anos, e tem um preço de 3 euros. As inscrições realizam-se na bilheteira do Teatro Micaelense.

Marta Cruz é licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, com uma pós-graduação em Publicidade Criativa no IADE e Formadora de Artes Plásticas e material reciclado. Em 2013, criou o EspaçoEU, um ateliê de artes plásticas design e formação, onde passa algum tempo com crianças, adolescentes e seniores a criar, aprender e a brincar, além das Aulas de Artes Plásticas, extracurriculares, que proporciona ao pré-escolar e primeiro ciclo.

Com esta oficina, o Teatro Micaelense inaugura uma nova oferta —“Sábados no Teatro” —, uma extensão às famílias das atividades permanentes do Serviço Educativo, habitualmente destinadas ao público escolar. Assim, para além de “Descobrir a Música”, realizar-se-ão as oficinas “O Lugar dos Fantoches”, a 11 de fevereiro, “Lonas para a Rua!”, a 18 de março, e “Vem Dançar…Vem Conhecer o Teu Corpo”, a 29 de abril.