Descentralização vai ter modelo próprio nos Açores

Açoriano Oriental de hoje explica qual é a posição dos municípios açorianos sobre o processo de descentralização que se vai traduzir na transferência de competências do Estado para as autarquias



Na edição de hoje, destaque ainda para a proposta que os produtores apresentaram ao governo regional para criação de uma área curricular dedicada à agricultura nas escolas públicas; e para o estado da estátua do Infante, em Vila Franca do Campo, da autoria de um escultor conceituado, e que está a precisar de restauro, por causa de ato de vandalismo.

O Desporto destaca na primeira página as vitórias do Santa Clara no jogo com o Braga B e do Sporting Ideal com o Benfica de Castelo Branco; e ainda a presença de Michelle Mouton no Azores Rallye.