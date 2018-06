As mais lidas

"Aguarda-se o resultado do inquérito policial em curso", acrescenta a informação.

"A Presidência da República comunicou às autoridades policiais competentes o desaparecimento de uma medalha do Museu da Presidência", lê-se na nota da Presidência.

O desaparecimento de uma medalha do Museu da Presidência foi comunicado às autoridades policiais, informou esta quarta-feira a Presidência da República, numa nota publicada no seu 'site'.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok