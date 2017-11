Desafios e oportunidades do turismo em debate no Teatro Micaelense

"O turismo nos Açores vive um momento positivo, com o número de hóspedes a crescer 18%, as dormidas a subir 17,1% e os proveitos a crescerem 24,9%, para os 73,7 milhões de euros, pelo que é a melhor altura para olhar para o futuro, no sentido de preparar a forma de sustentar esta onda positiva", referem os organizadores do evento, em nota de imprensa enviada a este jornal

Filipe Fonseca Macedo, Diretor Regional do Turismo dos Açores, Jan de Pooter, CEO da Tranquilidade/Açoreana, Miguel Muñoz Duarte professor de empreendedorismo na Nova SBE, Isabel Barata, administradora da SATA, João Welsh, administrador da CBK e Fátima Rego, administradora do Grupo Ilha Verde serão os participantes desta conferência, moderada por João Vieira Pereira, diretor adjunto do semanário Expresso.

A iniciativa é organizada pela empresa Tranquilidade/Açoreana, num esforço articulado com o semanário Expresso