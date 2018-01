Desafio de correr sete maratonas em sete dias passa por Lisboa em fevereiro

Lisboa vai ser palco de uma das sete maratonas que um grupo de 55 atletas se propõem cumprir em sete dias seguidos, em sete pontos diferentes do mundo.

A ‘World Marathon Challenge’ vai ter início a 30 de janeiro, na Antártida (que tal como o subcontinente América do Sul é contabilizado pelo grupo), seguindo, nos dias seguintes para Cidade do Cabo, na África do Sul, Perth, na Austrália, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Lisboa, em 03 de fevereiro, é o local escolhido para os maratonistas correrem os 42,195 quilómetros em território europeu, antecipando Cartagena, na Colômbia, e a final em Miami, nos Estados Unidos.

O projeto é caracterizado no seu sítio oficial na Internet como um “fantástico desafio físico e logístico” e vai contar com 55 participantes.