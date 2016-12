Derrota na última jornada tira título de campeão da 3ª Divisão ao Marítimo

Não era o final desejado pela equipa e pela centena de adeptos que encheram o Pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta Delgada, para assistir ao 6º e último jogo da fase de apuramento do campeão da 3ª Divisão nacional em hóquei em patins



O Marítimo entrou em campo sabendo que o empate bastava para celebrar um inédito título para a Região mas foi surpreendido por um Taipense que não deu o título por perdido.



Ao intervalo, os vencedores da Zona Norte venciam por 2-0, mercê de dois golos de Tiago Barbosa, o segundo de livre direto.



Colocados numa situação pouco normal - o Marítimo só tinha sofrido uma derrota nesta época, na fase regular - a segunda parte do vencedor da Zona Sul foi sufocante.



Capitaneados pelo treinador/jogador Júlio Soares, os azuis e brancos tanto tentaram que conseguiram reduzir para 1-2, num livre direto apontado por Carlos Guimarães, a castigar falta sobre Júlio Soares.



O Marítimo desperdiçaria dois livres diretos e mandaria duas bolas à barra antes do Taipense sentenciar o jogo, ao marcar a 2 minutos do fim.



Com o 1-3, os micaelenses ainda tentaram chegar ao empate, mas o marcador não sofreria mais nenhuma alteração



No final, desilusão nas hostes maritimistas. Júlio Soares afirmou que “a derrota de hoje não tira mérito à excelente época que o Marítimo fez. O Taipense mostrou ser uma grande equipa”. Já Carlos Guimarães, melhor marcador dos azuis da Calheta, disse, visivelmente emocionado que “custa perder assim, diante do nosso público. Não era o resultado que pretendíamos”.