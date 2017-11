Derrocada interrompe estrada na Povoação

De acordo com o gabinete de comunicação da Câmara Municipal da Povoação, a situação foi motivada pela forte chuva que caiu esta manhã no concelho, mas foi resolvida rapidamente pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.



Na rede social Facebook, aliás como se pode verificar pela fotografia tirada no acesso para a Lomba do Loução, há já registos do impacto da precipitação que assolou o município.



A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Povoação não foi, contudo, contactada para socorrer qualquer situação, conforme confirmou a este jornal.