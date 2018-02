Derrocada em falésia obriga a realojamento provisório de cinco familias no Pico

Uma nota do governo açoriano adianta que "a Direção Regional da Habitação e o Instituto da Segurança Social dos Açores estão a acompanhar a situação dos moradores afetados pela derrocada que ocorreu" na quinta-feira na freguesia de Ribeiras, concelho das Lajes do Pico.

“Em estreita colaboração com as autarquias locais, foram realojadas provisoriamente cinco famílias, num total de 16 pessoas, cujas habitações se encontram próximas da zona de derrocada ou às quais o acesso se encontra condicionado”, explica a nota.

O Governo dos Açores refere que estes realojamentos provisórios foram realizados em casas de familiares e em habitações asseguradas pelos serviços de Ação Social da zona, e que as famílias ficarão nesses espaços alternativos "até à resolução da situação e até que haja garantia" de que já não há "perigo para a população".

Durante a tarde de hoje, o diretor regional da Habitação estará no local, com os presidentes da Câmara Municipal das Lajes do Pico e da Junta de Freguesia de Ribeiras, que irão acompanhar a visita de técnicos do Laboratório Regional de Engenharia Civil para uma nova análise da situação e avaliação de eventuais riscos imediatos.

O presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico, Roberto Silva, adiantou à agência Lusa que a derrocada ocorreu numa falésia junto a costa, uma zona onde no final janeiro já tinha ocorrido uma situação idêntica, mas sem afetar como desta vez a via.