Dérbi ribeira-grandense na primeira eliminatória da Taça de Portugal

O jogo está agendado para dia 3 de setembro, data de realização da primeira ronda da prova.

O Vale Formoso, que fará a sua estreia na segunda prova mais importante da FPF, vai jogar na Praia da Vitória com o Praiense, enquanto o Operário joga em Lisboa com o Charneca da Caparica.

As nove formações dos Açores que tomam partte na prova na primeira eliminatória (as cinco que participam no Campeonato de Portugal e as quatro provenientes das competições de âmbito de ilha) ficaram integradas na Série G.

Nesta fase da prova estarão envolvidos 120 clubes - 70 do Campeonato de Portugal e 41 dos campenatos distritais, assim como os vencedores das taças distritais e os segundos classificados dos Campeonatos Distritais convidados (de acordo com o Art.º 9.º ½).

Os clubes da II Liga (onde se inclui o Santa Clara) integram a prova na segunda ronda. Os clubes da I Liga entram na Taça de Portugal à terceira jornada.

Participam na prova um total de 153 clubes.





Série G

CD Rabo Peixe (distrital) - SC Ideal

SC Praiense - FC Vale Formoso (Ponta Delgada) (distrital)

UD Alta Lisboa (distrital) - FC Flamengos (distrital)

Charneca Caparica FC (distrital) - Clube Operário Desportivo

Casa Pia AC - CD Pinhalnovense

Vitória FC (Horta) (distrital) - Amora FC (distrital)

CO Montijo - SC Lusitânia

GD Recreativo Canaviais (distrital) - SC Guadalupe