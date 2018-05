Deputados dos Açores querem um canal Parlamento na região

A iniciativa, subscrita pelos seis partidos com assento parlamentar (PS, PSD, CDS, BE, PCP e PPM), surge na sequência de um projeto de resolução, apresentado anteriormente pelos deputados do CDS e do PPM (também em discussão nesta sessão), que insistia na necessidade de o parlamento açoriano tomar uma decisão sobre esta matéria.

Os deputados de todas as bancadas pretendem agora que esse grupo de trabalho venha a ser criado no âmbito da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho (CAPAT), com o objetivo de "definir um modelo exequível que viabilize a implementação do Canal Parlamento/Açores".

A intenção é que o futuro canal, seja ele criado através do recurso aos meios do serviço público de rádio e televisão ou outros, possa ser disponibilizado, "de forma universal e gratuita", nas plataformas ‘tradicionais’ (internet e televisão) e em novas plataformas (canal do Youtube, redes sociais, entre outros).

O parlamento dos Açores vai também apreciar esta semana duas propostas do PS e do CDS, relacionadas com o transporte de cadáveres entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge, e com a remoção de cadáveres de doentes que estavam deslocados da sua ilha.

A agenda parlamentar inclui ainda uma outra proposta do PS para que seja criado o “Portal de Transparência e Participação Cidadã" e ainda uma proposta do PSD para a implementação de um Plano Regional de Emergência de Proteção Civil nos Açores.