Deputados do PSD/Açores questionam Governo sobre cumprimento de serviço aéreo

Os deputados do PSD/Açores eleitos pelo Pico questionaram hoje o Governo regional sobre se a "Azores Airlines" tem condições para cumprir o serviço público de transporte aéreo na sequência da paragem de um dos seus A320.



Em requerimento enviado à Assembleia Legislativa dos Açores, os parlamentares Marco Costa e Jorge Jorge, que apontam que o avião está parado há dois meses, referem que a “falta de uma aeronave, por motivos desconhecidos, pode vir a pôr em causa” o cumprimento das obrigações de serviço público.

A companhia "Azores Airlines" integra o grupo SATA, cujo capital social é detido pela Região Autónoma dos Açores.

Os deputados afirmam que na segunda-feira a "Azores Airlines" cancelou o seu voo entre Lisboa e o Pico, “apesar das boas condições climatéricas”, tendo os passageiros sido transferidos para um voo com destino à Horta, na ilha do Faial, sem conseguirem “chegar a tempo de efetuar a ligação marítima para a ilha do Pico”.

Segundo os parlamentares do PSD/Açores, o avião encontra-se parado desde o dia 4 de fevereiro no aeroporto de Paderborn Lippstadt, na Alemanha, questionando o Governo Regional sobre as razões que conduziram a este período de inatividade.

Os deputados social-democratas pretendem, também, que o executivo explique os motivos que “levaram à não realização dos voos Lisboa-Pico e Pico-Lisboa no dia 3 de abril de 2017”.

Os social-democratas recordam que o transporte aéreo “é essencial para as populações do Pico e das ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge), bem como para toda a programação dos diversos agentes económicos, nomeadamente os que estão ligados ao Turismo”.

Segundo os deputados, de acordo com as obrigações de serviço público de transporte aéreo, no verão IATA, que se iniciou a 26 de março e termina a 28 de outubro, a "Azores Airlines está obrigada a efetuar três ligações diretas semanais entre Lisboa e a ilha do Pico.