Deputados do PSD/Açores na AR questionam Governo sobre Air Center

Os deputados do PSD eleitos pelos Açores questionaram hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) sobre "as verdadeiras intenções" para o Air Center - Centro de Investigação Internacional do Atlântico - a ser instalado na região autónoma.

Segundo uma nota do PSD/Açores, os deputados à Assembleia da República Berta Cabral e António Ventura enviaram uma "pergunta escrita" ao MNE a exigir explicações sobre o que o Governo socialista, liderado por António Costa, pretende para o Centro de Investigação Internacional dos Açores.

"De uma vez por todas, o Governo explique o que pretende para o projeto do Air Center, uma vez que às promessas feitas têm correspondido ações contrárias, o que leva a uma natural preocupação dos açorianos", afirmam os deputados social-democratas, citados no comunicado do partido.

Berta Cabral e António Ventura referem-se, a título de exemplo, "às razões" da instalação do supercomputador na Universidade do Minho depois de o Governo da República ter "anunciado" o Air Center enquanto "projeto âncora para a Base das Lajes", na ilha Terceira.

"Na primeira oportunidade de uma ação concreta, como é o caso da atribuição do supercomputador, o mesmo vai para a Universidade do Minho, sem que a Universidade dos Açores tenha sequer sido ouvida sobre a matéria", lembraram os deputados.

Os deputados social-democratas acusam mesmo o Governo de António Costa de "nunca ter explicado" em que "consiste" e qual o "calendário previsto para a instalação" do Air Center nos Açores.

Berta Cabral e António Ventura querem saber concretamente qual o "investimento direto e indireto" e "quantos postos de trabalho irá criar" o Air Center enquanto solução alternativa para o uso da Base das Lajes, após a anunciada redução da presença norte-americana.

Os deputados do PSD/Açores questionam hoje por escrito o MNE, depois de já terem questionado em audição o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sobre o assunto.

O Air Center é uma organização científica internacional liderada por Portugal, que pretende formar uma rede de instituições de ciência, tecnologia e inovação para promoção de uma abordagem integradora do conhecimento sobre observação da Terra, mudanças climáticas, mar profundo e análise de dados.

Estão envolvidos na fundação do Air Center os governos de Portugal, Brasil, Espanha, Angola, Cabo Verde, Nigéria, Uruguai, São Tomé e Príncipe, além do Governo Regional dos Açores, sendo que, nesta fase, Reino Unido e África do Sul são observadores.