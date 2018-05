Deputados do PS satisfeitos com investimento previsto para o Hospital da Horta

Os deputados do PS à Assembleia Legislativa dos Açores manifestaram esta quarta-feira a sua satisfação pelo investimento de cerca de sete milhões de euros que está previsto para a remodelação do Hospital da Horta, na ilha do Faial.

"Trata-se de um investimento que dá consequência a um compromisso que o PS assumiu com os faialenses e que se reveste de uma elevada importância para a contínua melhoria da prestação de cuidados de saúde aos açorianos e, em particular, aos faialenses", realçou Tiago Branco, deputado socialista, em declarações aos jornalistas, após uma reunião com a Administração do Hospital da Horta.

A obra, recentemente adjudicada pelo Governo Regional à empresa AFAVIAS, inclui a remodelação da parte antiga do Hospital da Horta (consultas externas, serviço de diálise e do internamento e serviço de urgência e de cuidados intermédios) e ainda a construção de um novo edifício para a Unidade de Saúde de Ilha do Faial, que passará a funcionar junto ao Hospital.

No entender de Tiago Branco, esta junção de serviços vai permitir criar um "polo de saúde" que "dará uma melhor resposta às novas tendências sociais, alterações demográficas e evolução tecnológica", bem como oferecer condições para melhoria na prestação de cuidados de saúde.

"Este é também um reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos profissionais de saúde da ilha do Faial, reconhecido não só pelos seus utentes, como também por entidades externas", acrescentou o parlamentar socialista, recordando que o Hospital da Horta conquistou em 2017 uma menção honrosa nos Prémios TOP 5 2017, atribuídos por uma empresa multinacional que se dedica à realização de estudos sobre o desempenho clínico das unidades de Saúde em todo o país.

Tiago Branco esclareceu ainda que, "ao contrário do que muitas vezes é afirmado", o número de médicos especialistas no Hospital da Horta "aumentou de 29 em 2013 para 40 em 2018".

"Para o PS, o que é importante é que este caminho tenha continuidade, o caminho da valorização das infraestruturas do Serviço Regional de Saúde, de dotá-las dos devidos meios humanos e técnicos para que se cumpra o objetivo final de melhor servir os faialenses e os açorianos", insistiu o deputado socialista.