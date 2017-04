Deputado do PSD/Açores atravessa plenário para se travar de razões com líder parlamentar socialista

Um deputado da bancada do PSD no parlamento dos Açores atravessou hoje a sala de plenário para se travar de razões com o líder parlamentar do PS, numa altura em que os trabalhos estavam interrompidos.



João Bruto da Costa, deputado social-democrata, já tinha dito em aparte, no decorrer dos trabalhos, que se a bancada do PS tinha alguma acusação concreta para lhe fazer, que o dissesse claramente, em vez de fazer "insinuações", sem se referir, no entanto, ao assunto que estava em causa.

Quando os trabalhos foram interrompidos, para intervalo, o deputado do PSD saiu intempestivamente da sua bancada e atravessou a sala de plenário, dirigindo-se ao líder do grupo parlamentar do PS, André Bradford, com quem trocou algumas palavras, de dedo em riste, que não foram, no entanto, audíveis, afastando-se de seguida.

A troca de palavras entre as duas bancadas já tinha motivado várias chamadas de atenção por parte da presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Ana Luís, que ameaçou interromper os trabalhos parlamentares, se os deputados não se acalmassem.

"Os apartes não podem nem devem ser desrespeitosos e impedir a intervenção de quem está no uso da palavra", recordou Ana Luís, advertindo que a troca de acusações poderia gerar "um incidente mais grave" e levar mesmo a presidente a "encerrar os trabalhos".

O clima de crispação manteve-se, ao ponto de Ana Luís dizer em tom exaltado "acabou", por três vezes, determinando, de seguida, uma interrupção dos trabalhos durante dez minutos, só que o plenário não voltou a ser retomado.

Na altura, os 57 deputados ao Parlamento dos Açores discutiam uma proposta do CDS-PP, que recomendava ao Governo Regional que envidasse esforços junto do Governo da República, no sentido de impedir o encerramento do balcão da companhia aérea TAP em Angra do Heroísmo.