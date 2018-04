Depressão provoca aumento da agitação marítima em sete ilhas dos Açores

Os grupos ocidental e central dos Açores vão estar até sábado sob aviso amarelo devido às previsões de agitação marítima, com ondas que podem chegar aos sete metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista Elsa Vieira, da delegação do IPMA no arquipélago, explicou que uma depressão a norte dos Açores irá provocar o aumento da agitação marítima a partir das 22:00 locais de hoje (mais uma hora em Lisboa) e até às 12:00 de sábado no grupo ocidental (Flores e Corvo), com previsões de ondas de noroeste de seis a sete metros.

No grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo devido à agitação marítima, com ondas de noroeste de seis metros, abrange o período entre as 06:00 e as 18:00 de sábado.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores emitiu um aviso a recomendar a adoção de medidas de autoproteção, nomeadamente o reforço das amarrações das embarcações ou a colocação em local seguro, e especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas.

A Proteção Civil dos Açores alerta ainda a população para que se afaste de áreas baixas junto à costa e desaconselha a prática de atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar.