Depressão leva crianças a agredirem-se a si próprias

As depressões atingem cada vez mais crianças e provocam que muitas se lesionem a si próprias porque não sabem lidar com as emoções, medos, ansiedades e frustrações. O alerta é da psicóloga clínica e docente na Universidade dos Açores, Célia Carvalho, que lança sábado um novo livro.



Destaque fotográfico para a abertura do casino em Ponta Delgada aonde uma dezena de pessoas fizeram fila para entrar. Detido suspeito de dezenas de abusos. Lavradores confessam fraude para subsídios. Zonas balneares vigiadas mais tempo. Confira a lista de inscritos oficial do Azores Airlines Rallye.