"Denúncia de apólices deixa centenas sem seguro de vida" é a manchete do Açoriano oriental de terça-feira 9 de janeiro de 2018.

O jornal revela que a Açoreana decidiu denunciar contratos de seguros associados a crédito à habitação de ex-clientes do Banif e ACRA vai apresentar queixa à Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões



O destaque fotográfico vai para a notícia do bairro que vai deixar de estar dividido entre Fenais da Luz e São Vicente.



O jornal destaca ainda "Número de mães adolescentes volta a subir", "Bebé nasce a bordo do Cruzeiro do Canal" e "Antigo carteiro julgado por violar correspondência".

No Desporto, os destaques são "Santa Clara com primeira volta aquém do esperado" e "Marítimo volta a jogar fora de casa para a Taça"