"Delta Airlines com expectativas altas nos Açores" é a manchete do Açoriano Oriental

As declarações do diretor de vendas da companhia norte-americana sobre o turismo e a comunidade luso-americana como mercados-alvo nos voos para os Açores, que começam em maio de 2018, estão em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 3 de outubro de 2017.

O destaque fotográfico do jornal vai para as eleições que se realizam amanhã na Seara de Trigo, uma associação que presta apoio a utentes com deficiência mental e que passou recentemente pela polémica demissão do seu presidente, com queixas ao Ministério Público e investigações da Segurança Social.



O rescaldo das autárquicas em São Miguel e os resultados eleitorais nas156 freguesias dos Açores são outros destaques do jornal.