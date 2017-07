Delegação da City de Londres em Bruxelas para tentar acordo de comércio livre

Uma delegação da City de Londres viaja esta semana a Bruxelas com um plano secreto para conseguir um acordo de comércio livre para o setor financeiro depois do 'Brexit', informa o diário Financial Times (FT).



A delegação, encabeçada pelo ex-vice-ministro do Trabalho conservador britânico Mark Hoban, é independente do governo e organizou-se devido aos problemas que poderão enfrentar os empregadores se se virem obrigados a levar as suas operações para a Euopa continental uma vez concretizada a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), prevista para março de 2019, indica o FT.

As empresas financeiras utilizaram durante anos a City de Londres como base de operações ao aplicar-se o princípio de uma legislação única para vender os seus serviços.

Contudo, os líderes empresariais estão nervosos perante a possibilidade de que a data de março de 2019 para a saída do Reino Unido da UE ocorra antes de se chegar a um acordo para reter um fácil acesso aos mercados comunitários, indica o FT, que não especifica com quem se reunirá a delegação em Bruxelas.

Os bancos estão especialmente inquietos com a possibilidade de transferir milhares de empregos para centros financeiros como Frankfurt ou Dublin.

O FT sublinha que um estudo da Associação de Mercados Financeiros na Europa estimou que as entidades de crédito com sede no Reino Unido podem enfrentar gastos de reestruturação no valor de 15.000 milhões de euros devido ao 'Brexit'.

O Reino Unido começou em 19 de junho último as negociações formais sobre a saída do país da UE, dias depois da primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, ter perdido a maioria absoluta nas eleições gerais antecipadas realizadas em 08 de junho.