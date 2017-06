Degustação gastronómica e vínica na ilha

O Laboratório Regional da Enologia promove na sexta-feira a realização de uma degustação de gastronomia dos Açores, acompanhada com vinhos de produtores da ilha do Pico



Uma nota do executivo açoriano adianta que a iniciativa, integrada no programa "Madalena - Cidade do Vinho 2017”, visa dar a conhecer uma outra perspetiva ao enófilo, que está habituado à prova de vinhos durante uma refeição completa.

A degustação gastronómica terá lugar no Atlântico Wine House, pelas 18:00 locais (mais uma hora em Lisboa), estando as inscrições, com um custo de 20 euros, limitadas a 20 pessoas.