Defesa brasileiro João Pedro assina pelo FC Porto até junho de 2023

“A grandeza do FC Porto não tem discussão. Sei que os adeptos do FC Porto são muito exigentes e podem ter a certeza que vou honrar esta camisola da melhor maneira possível”, rematou.

“É a realização de um sonho. No Brasil, muitos jogadores crescem a querer vir para um grande clube da Europa e fico muito feliz por estar a vestir esta camisola. Espero fazer o meu melhor pelo FC Porto”, afirmou o defesa, vice-campeão do mundo de sub-20 em 2015, citado pelos portistas.

João Pedro, de 21 anos, jogava no Bahia, por empréstimo do Palmeiras, que já o tinha cedido à Chapecoense em 2017.

O defesa direito brasileiro João Pedro, que alinhava no Palmeiras, assinou esta quinta-feira um contrato válido por cinco temporadas com o FC Porto, até junho de 2023, anunciou o clube campeão português de futebol.

