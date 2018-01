David Moyes confirma chegada de João Mário ao West Ham

O treinador do West Ham, o escocês David Moyes, revelou esta quinta-feira que o futebolista internacional português João Mário está a fazer exames médicos, no sentido de se transferir para o clube londrino.

“As suas fontes estão corretas. Não lhe vou dizer mais até ele [João Mário] fazer os exames médicos”, começou por dizer o treinador do West Ham, em relação à chegada, por empréstimo do Inter de Milão, do médio português.

Moyes confirmou ainda que será um empréstimo, mas que só poderá falar mais sobre João Mário e aquilo que o jogador poderá dar à equipa do West Ham quando a questão médica estiver resolvida e o acordo fechado.

O Sporting transferiu o internacional luso para o Inter de Milão na última época, por 40 milhões de euros, mas esta temporada o jogador raramente foi opção para o treinador Luciano Spalleti, que o utilizou a titular apenas em quatro jogos.

João Mário, de 25 anos, fez a formação no Sporting e nas temporadas de 2014/15, com Marco Silva, e 2015/16, com Jorge Jesus, foi um dos jogadores nucleares na equipa dos ‘leões’, com a conquista da Taça na primeira época e Supertaça na segunda.