David Guetta, Rita Ora e Joss Stone no festival Marés Vivas em recinto 5 vezes maior

Em entrevista à agência Lusa, o diretor da PEV Entertainment, Jorge Lopes, que organiza o Marés Vivas, destaca o concerto de Jamiroquai como cabeça de cartaz da primeira noite, mas realçou ainda nomes como os do DJ e produtor francês David Guetta e dos Kodaline (ambos a 21 de julho), ou Joss Stone e a cantora britânica Rita Ora.

“Este ano temos inúmeras coisas. Coisas nacionais incríveis como Black Mamba, como Manel Cruz, como Carolina Deslandes, como os D.A.M.A., Richie Campbell e depois temos coisas internacionais também, como a cantora nova-iorquina LP, que vai se um concerto incrível”, considera Jorge Lopes.

Jorge Lopes explicou que a 12.ª edição do Meo Marés Vivas vai mudar-se para um novo espaço em Vila Nova de Gaia, na antiga Seca do Bacalhau, localizada a cerca de 500 metros de distância do anterior recinto e acrescenta que o novo espaço vai ser “cinco vezes maior” do que nas edições anteriores.

“É um recinto maior, diferente. É um recinto que vai estar muito mais bem preparado para receber as pessoas. Vamos fazer melhorias a nível estruturais muito grandes, porque no fundo o objetivo de um grande festival é não só ter um cartaz, ter os grandes artistas internacionais, mas também conseguir dar condições de conforto e de segurança às pessoas que nos visitam”, conta Jorge Lopes.

O Marés Vivas vai contar ainda com os norte-americanos Goo Goo Dolls, Via, Tiago Nacarato, Bárbara Bandeira, Janeiro, Fernando Daniel e We Find You.

A organização estima receber 25 mil pessoas por dia, mas acredita que o número vai ser superado.

Os ingressos diários para o Marés Vivas custam 35 euros e o passe dos três dias é 65 euros, não sendo permitida a entrada a menores de seis anos.