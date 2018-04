Danilo Pereira operado com sucesso a rotura no tendão de Aquiles

O futebolista internacional português Danilo Pereira foi esta quinta-feira operado com sucesso, no Porto, à rotura parcial no tendão de Aquiles da perna esquerda, revelada na quarta-feira, e deverá “ter alta brevemente”.

O FC Porto deu conta da intervenção cirúrgica bem-sucedida no sítio ‘online’ do clube, sendo que a operação decorreu no Hospital de Santa Maria “pela equipa do professor Leandro Massada”.

“O médio dos ‘dragões’ deverá ter alta brevemente, assim que os critérios clínicos o permitam”, apontam os ‘azuis e brancos’, que não revelam um período estimado de paragem para o internacional português.

A lesão deverá afastar o médio do Mundial2018, que se disputa 14 de junho a 15 de julho, na Rússia.

Após uma paragem de dois meses por lesão, Danilo Pereira regressou na segunda-feira à competição no encontro entre o FC Porto e o Belenenses, que os ‘dragões’ perderam por 2-0, tendo entrado aos 72 minutos para o lugar de Osório.

Danilo Pereira, de 26 anos, que tem estado entre as escolhas do selecionador de Portugal, Fernando Santos, tendo feito parte da equipa campeã no Euro2016, falhou os dois últimos jogos de Portugal, os particulares com Egito e Holanda, por lesão.