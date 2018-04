Danilo Pereira com rotura no tendão de Aquiles e deve falhar Mundial

O futebolista internacional português Danilo Pereira sofreu uma rotura parcial no tendão de Aquiles da perna esquerda e vai ser operado na quinta-feira, anunciou hoje o FC Porto.

Apesar de o clube não divulgar pormenores, a lesão deverá afastar o médio do Mundial2018, que se disputa 14 de junho a 15 de julho, na Rússia.

O FC Porto não esclarece quando é que o jogador se lesionou, e indica que “mais informações sobre a lesão do médio internacional português serão divulgadas após a operação”.

Após uma paragem de dois meses por lesão, Danilo Pereira regressou na segunda-feira à competição no encontro entre o FC Porto e o Belenenses, que os ‘dragões’ perderam por 2-0, tendo entrado aos 72 minutos para o lugar de Osório.

Danilo Pereira, de 26 anos, que tem estado entre as escolhas do selecionador de Portugal, Fernando Santos, falhou os dois últimos jogos de Portugal, os particulares com Egito e Holanda, por lesão.