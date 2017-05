Dançantes apresentam "Preto no Branco" no Teatro Micaelense

No próximo sábado, dia 13 de maio, o Teatro Micaelense acolhe o espetáculo "Preto no Branco", do grupo Dançantes.



O grupo, constituído por 14 bailarinas (entre os 4 e os 14 anos de idade), interpreta um conjunto de coreografias de ballet clássico e neoclássico, num espetáculo com coreografia de Rosa Macedo, que partilha a direção artística com Rosa do Mar, também responsável pela produção.

O espetáculo contará ainda com as participações especiais do bailarino Rafael do Canto e dos músicos Cristóvão Ferreira, Jorge Valério e Sara Cruz.