Dança de salão ganha expressão na Terceira

A convicção é transmitida por Marina Lopes, treinadora e diretora técnica da Academia Rítmica Terceirense (ART), filiada no Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo.

“O principal segredo para aprender é gostar de dançar. Com um pouco de paciência todas as dificuldades são ultrapassadas, como a descoordenação motora ou falta de ouvido para a música”, acrescenta Marina Lopes.

Fundada a 14 de março de 2011, a ART conta atualmente com 38 praticantes, com idades compreendidas entre os sete e 45 anos.

Registando títulos regionais e nacionais no palmarés em vários escalões, a Academia Rítmica Terceirense ministra aulas, nas categorias de clássicas e latinas, três vezes por semana no Clube Musical Angrense. Disponibiliza ainda uma aula de dança social às terças, das 20h15 as 21h45.

“Contamos com a ajuda preciosa de Alberto Rodrigues, presidente da Federação Portuguesa de Dança Desportiva e treinador da escola Alunos de Apolo de Lisboa, que vem pelo menos três vezes por ano dar formação aos atletas da ART”, especifica Marina Lopes.

Dividindo responsabilidades técnicas com o marido, João Lopes, a responsável enfatiza o facto de a prática da dança de salão ser “compatível com outras modalidades desportivas, embora há quem já prefira dançar do que jogar futebol”.

A adesão de praticantes “aumenta anualmente em todos os escalões”, sendo que os Açores já representam 10% dos federados de dança em Portugal.

Só na ilha Terceira competem sete escolas: Academia de Dança Altarense, Academia de Dança do Juventude Desportiva Lajense, Academia de Dança Paulo Borges, Academia Fonte de Dança, Academia Rítmica Terceirense, Academia Time Step e Ritmus Academia de Dança do Porto Judeu.