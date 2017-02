Dados mostram que turismo pode ser sustentável ao longo do ano e do território

A secretária de Estado do Turismo destacou que os dados do turismo em Portugal "são muito satisfatórios" e mostram que é possível a atividade turística ser mais sustentável ao longo do ano e do território.



"Os números são muito satisfatórios, porque demonstram que é possível que a atividade turística seja mais sustentável ao longo do ano e do território", disse Ana Mendes Godinho. O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje que o número de hóspedes aumentou 9,8% para 19,1 milhões em 2016 e as dormidas 9,6% para 53,5 milhões, o que representa mais 4,7 milhões de dormidas face a 2015 e um crescimento de 12,5% face a 2015. "Mas três milhões de dormidas aconteceram fora dos meses de verão, ou seja, 64% do crescimento acontece fora de época alta", disse a secretária de Estado. "Positivo" é também o crescimento que "está a acontecer em todo o país", afirmou Ana Mendes Godinho, destacando o caso particular dos Açores, na ordem dos 21%, do Norte, a crescer perto dos 13%, e do Alentejo, a subir cerca de 11%. "Ou seja, todo o país está a crescer, incluindo as regiões ditas menos turísticas", afirmou. A governante considerou ainda que "outro fator muito positivo" é "a grande capacidade de diversificação dos mercados emissores". "Continuamos com bons números nos mercados do Reino Unido, da Alemanha e França, mas estamos com crescimentos muito importantes nos EUA, de 20,8%, na Polónia, de 20%", assim como na Suíça, (mais 15,2%) e no Brasil (mais 13,7%).