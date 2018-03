Custo de mão-de-obra em Portugal sobe acima da média europeia no 4.º trimestre

Os custos horários de mão-de-obra aumentaram 1,5% na zona euro e 2,3% na União Europeia no último trimestre de 2017, face ao período homólogo, tendo Portugal registado uma subida de 4,7%, revela esta sexta-feira o Eurostat.

Os dados publicados pelo gabinete oficial de estatísticas da UE mostram que o aumento dos preços de mão-de-obra na Europa registaram no quarto trimestre aumentos em termos homólogos semelhantes àqueles verificados no trimestre anterior (haviam progredido 1,6% na zona euro e 2,2% na UE a 28 entre julho e setembro), mas em Portugal passou de um recuo de 1,1% no terceiro trimestre para uma subida de 4,7%, face ao último trimestre de 2016.

Os maiores aumentos foram, no entanto, registados na Roménia (14,3%), Bulgária (12,2%) e Hungria (8,6%), enquanto, no extremo oposto da lista, se registaram ligeiros recuos na Finlândia (-0,7%) e Itália (-0,2%).