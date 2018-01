Cursos de Guias de Parques Naturais em Santa Maria, Flores e Corvo

"Os cursos, com inscrições abertas até 2 de fevereiro, vão certificar profissionais para acompanhar e guiar grupos de pessoas às áreas protegidas e para a interpretação ambiental e cultural do meio envolvente, dando seguimento aos esforços que têm sido desenvolvidos com vista à melhoria da qualidade dos serviços dos Parques Naturais dos Açores", pode ler-se na nota de imprensa publicada pelo gabinete de comunicação do executivo açoriano.

Mais informa que a formação "abrange conhecimentos sobre património natural e histórico-cultural, mas também vertentes como comunicação, técnicas de socorrismo e resgate, noções de turismo e orientação no terreno".

Os cursos terão a duração de 117 horas e os interessados podem obter mais informações sobre os cursos e as inscrições através do telefone 295 216 480 ou do email marcia.paim@artazores.com