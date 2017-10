Cursos de Aquisição Básica de Competências já contribuíram para aumentar a empregabilidade de 8.200 Açorianos

A Diretora Regional do Emprego e Qualificação Profissional anunciou que os cursos de Aquisição Básica de Competências (ABC), criados pelo Governo dos Açores com o objetivo de dotar adultos de mais qualificações e de melhores níveis de escolaridade, já abrangeram 8.200 Açorianos, contribuindo, também por esta via, “para o aumento da sua empregabilidade e valorização profissional”.



Segundo nota do executivo regional, Paula Andrade, que falava, em Ponta Delgada, na abertura do seminário 'Educação de Adultos: desafios e possíveis respostas', adiantou que este ano os cursos ABC “permitiram certificar 715 adultos, estando atualmente a decorrer cursos em sete ilhas”.

A Diretora Regional recordou que, pelo seu caráter pedagógico inovador, os Cursos ABC, uma das medidas inscritas na Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial, receberam no final de 2016 o prémio nacional ‘Aprender ao Longo da Vida’.

A distinção desta medida, implementada a partir de 2012 através da Vice-Presidência do Governo, considerou os resultados alcançados e a capacidade desses resultados se manterem sustentáveis no futuro, nomeadamente gerando outras iniciativas e oportunidades.

Relativamente ao Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (Sistema RVCC), Paula Andrade revelou que, "desde 2012, por esta via, foram certificados para nível secundário 1.249 Açorianos".

O Sistema RVCC tem por objetivo a melhoria dos níveis de certificação escolar dos adultos maiores de 18 anos que não possuam o nível básico ou secundário de escolaridade, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.

O projeto de RVCC, desenvolvido na Região através da Rede Valorizar, permite a possibilidade de certificar os conhecimentos e as competências resultantes da experiência que o adulto adquiriu em diferentes contextos ao longo da vida, atribuindo-lhe uma certificação.