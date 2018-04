Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro com 18 formandos

O Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro que arrancou esta segunda-feira no Centro de Formação de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores conta com 18 formandos dos corpos de bombeiros de Angra do Heroísmo, Graciosa, Velas, Calheta, Faial, Lajes do Pico, São Roque do Pico, Madalena e Santa Maria.

O curso, informa uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), obedece "a regras padronizadas que contribuem para a diminuição da mortalidade e morbilidade, visa dotar os formandos com as competências necessárias no âmbito da avaliação e estabilização da vítima, realização de manobras de suporte básico de vida, imobilização e transporte de vítimas de doença súbita e/ou trauma".

Atualmente, existem nos Açores 297 bombeiros certificados e no ativo com o Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro, sendo esta a primeira ação nesta área realizada este ano, refere a mesma nota do GACS.