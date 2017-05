"Culto ao Santo Cristo vai ser estudado" é a manchete do Açoriano Oriental

A intenção do Reitor do Santuário de promover um estudo "sério, honesto e crítico" sobre as origens do culto ao Santo Cristo está em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 21 de maio de 2017.



O destaque fotográfico vai para as "Promessas de dor e agradecimento no Campo de São Francisco". "Crise reforça espírito solidário dos agricultores" e "Exposição revela 'milagre' da cura de 13 crianças" são outros destaques do jornal.