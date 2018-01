Cuca Roseta confirmada na Gala de Beneficiência de Ponta Delgada

A fadista Cuca Roseta vai subir ao palco do Coliseu Micaelense, por ocasião da sexta edição da Gala de Beneficência da Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD) que, este ano, decorre no dia 19 de janeiro, a partir das 21h30.

A gala, na sua natureza solidária, tem procurado angariar donativos que apoiem as Instituições Particulares de Solidariedade Social, e, como tal, na presente edição as receitas revertarão a favor do Grupo de Amigos da Pediatria do Hospital do Divino Espírito Santo.



Os ingressos para o evento começam a ser vendidos esta sexta-feira, entre as 13 e as 19 horas, na bilheteira do Coliseu Micaelense, com um preço único de 10 euros, informa uma nota de imprensa da CMPD.

Cuca Roseta iniciou a sua carreira artística em 2011, quando lançou o seu primeiro disco. Deste então, refere a mesma nota, "tem feito um percurso notável no mundo da música, lançando discos e pisando os mais importantes palcos do país e do mundo".