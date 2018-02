CTT terminam patrocínio à Taça da Liga mas fazem “balanço positivo”

Contactada pela Lusa, sobre as recentes polémicas no futebol português, fonte oficial da empresa referiu que os CTT “terminaram o apoio ao futebol, nomeadamente através do 'naming' [atribuição de nome] da competição Taça CTT".

O balanço dos CTT "é bastante positivo e foi uma aposta estratégica para um determinado período de tempo com o objetivo de potenciar o seu portefólio e cadeia de valor, e também o Banco CTT, através da componente racional e do eixo emocional que o futebol potencia", explicou a fonte.

A mesma fonte afirmou ainda que "o futebol é uma modalidade transversal a toda a sociedade e um veículo de comunicação de excelência, potenciando o retorno ao nível da notoriedade e posicionamento".