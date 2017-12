CTT elegem Guy Pacheco para vogal do Conselho de Administração

Em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT informam que “o Conselho de Administração deliberou cooptar o senhor Guy Patrick Guimarães de Goyri Pacheco para as funções de vogal do Conselho de Administração e da comissão executiva dos CTT, para completar o mandato em curso (2017-2019), em substituição do senhor André Manuel Pereira Gorjão de Andrade Costa, que renunciou ao cargo”.

De acordo com o documento, Guy Pacheco foi também designado representante para as relações com o mercado.

“A tomada nesta data destas deliberações contribui para o ciclo de transformação dos CTT que se inicia, essencialmente, focado na otimização da capacidade operacional e racionalização de custos, no contexto do plano de transformação operacional hoje objeto de aprovação pelo Conselho de Administração”, lê-se no documento.

Em abril, Guy Pacheco deixou o lugar de administrador financeiro (CFO) da PT Portugal, depois de Luís Nascimento (pelouro comercial) ter saído da administração da operadora de telecomunicações do grupo Altice.

Na altura, fonte ligada ao processo disse à Lusa que a razão de saída deve-se, essencialmente, a “divergências com o atual projeto empresarial”.

Guy Pacheco era um dos administradores que continuou na administração após a compra da PT Portugal pelos franceses da Altice, em 2015.