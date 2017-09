CTT apresentam selos do Geoparque Açores

"Esta emissão mostra-nos o valor da geodiversidade deste património geológico e a importância das suas paisagens enquanto recurso económico", anunciam os CTT.

Segundo a empresa, estão representados nestes selos elementos de geodiversidade dos Açores, nomeadamente a Lagoa e Caldeira do Vulcão das Furnas, o Vulcão dos Capelinhos, a montanha do Pico, e a Fajã Grande e Fajãzinha, na Ilha das Flores.

"O bloco com dois selos mostra a chaminé vulcânica no algar do carvão, na Ilha Terceira, e a Caldeira e a Furna do Enxofre na Ilha Graciosa", acrescenta.