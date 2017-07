Cruzeiros descarregam 652 mil m3 de lixo por ano

Manchete do Açoriano Oriental dá conta da quantidade de lixo indiferenciado que os cruzeiros deixam nos Açores num só ano



Na capa, destaque ainda para a decisão de manter a Comissão de Economia apenas com deputados do PS e para a acusação dos bombeiros de que as associações estão em incumprimento para com eles, no que se refere a horários e ao pagamento de horas extraordinárias.

O Vintage Rally que trouxe às estradas de São Miguel carros clássicos é o destaque fotográfico da primeira página de hoje, onde o Desporto noticia que o Praiense lançou campanha de crowdfunding na internet e que o Santa Clara defronta hoje o Sporting Ideal.