Cruz Vermelha realiza "maior ceia solidária" de Natal em 61 localidades

Mais de 60 localidades do país acolhem no sábado a “maior ceia solidária de Natal”, organizada pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que irá beneficiar mais de sete mil pessoas, anunciou hoje a organização.

A ceia solidária, que será realizada em 61 localidades do país, representa o culminar de um trabalho que as delegações da Cruz Vermelha Portuguesa têm edificado por todo o país”, afirma o presidente da CVP, Francisco George, em comunicado.

Francisco George adianta que a iniciativa “não teria sido possível sem o apoio do Grupo Os Mosqueteiros, que forneceu mais de sete mil refeições completas de Natal, proporcionando assim “todas as condições” para pôr em prática “um momento natalício que de outra forma poderia não existir para estas pessoas”.

O administrador do Grupo Os Mosqueteiros, João Magalhães, explica no comunicado que “o projeto da ceia solidária de Natal nasceu de uma vontade de querer colmatar uma carência nos locais” onde as lojas estão implantadas e onde “muitas pessoas passam esta época sem um momento de convívio e amor”.

“No dia 16 é isso que tentaremos proporcionar, um momento de felicidade acompanhado por uma mesa recheada das delícias da época natalícia, sublinha João Magalhães.

A ceia solidária de Natal acontece em simultâneo de norte a sul do país.