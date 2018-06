Cristóvam enche Teatro Angrense na apresentação de "Hopes & Dreams"

Foi noite de música entre amigos. Cristóvam convidou os parceiros de vários anos na música para partilharem a icónica sala do Teatro Angrense num concerto de apresentação do álbum que ainda não foi editado mas que os fãs já conhecem alguns dos temas.

O que o músico terceirense não contava era com uma casa lotada: "Entrar em palco numa noite pela qual aguardei pacientemente durante os últimos quase 4 anos da minha vida e dar de caras com o Teatro Angrense esgotado, foi algo mágico.

É muito bonito ser recebido em casa de forma tão calorosa. Foi sem dúvida um momento marcante, que irei relembrar com ternura para o resto da minha vida."

Flávio Cristóvam é um cantautor açoriano, natural da ilha Terceira que foi vocalista e compositor da banda October Flight

Ao longo da sua carreira, foi distinguido por diversas vezes com prémios de composição musical. Vencedor dos concursos Vodafone One's to Watch, Angra Rock e LabJovem. Pisou palcos em Portugal, Holanda, Bélgica, Estados Unidos e Canadá. Reminiscente de um universo indie-folk, com um espectro de infuências que vão de Bob Dylan a Ryan Adams, enquanto artista a solo, assina as suas canções com o nome “Cristóvam” e começou a gravar em 2015 o seu primeiro disco. “Hopes & Dreams” foi gravado nos estúdios Namouche e contou com a participação de músicos dos projectos Orelha Negra, Amor Electro, Donna Maria, Toranja, entre muitos outros. O tema integrante “Burning Memories” foi recentemente utilizado para sonorizar uma campanha publicitária.

Pedro Varela (Os Filhos do Rock; A Canção de Lisboa) foi um dos primeiros nomes sonantes em Portugal a ouvir o seu trabalho. O realizador apadrinhou desde logo o músico, ao incluir o single “Walk in the Rain” na banda sonora do filme "A Canção de Lisboa". No dia 13 de Abril de 2018, Cristóvam lançou single de avanço "Faith & Wine". A canção, que enfrentou outras 16.000 a concurso e que foi escolhida por jurados como Tom Waits, Keane, Grant Lee Phillips, entre outros, como melhor canção na categoria de artistas independentes (Unsigned Only), recebendo também uma menção honrosa na categoria Folk/Singer-Songwriter, veio acompanhada por um lyric video feito pelo animador inglês Jake McBride (Gregory Alan Isakov, Roo Panes, etc...) e atingiu o 1ºlugar do chart nacional do iTunes na categoria de cantautores.

Cristóvam edita o disco “Hopes & Dreams" a 28 de Setembro de 2018.





Fotografias de Margarida Quinteiro.