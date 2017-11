Cristina Calisto eleita presidente da AMRAA por unanimidade

A autarca lagoense sucede, assim, a Roberto Monteiro, antigo presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, na gestão do organismo que representa os 19 municípios da Região.

Citada por uma nota de imprensa da AMRAA, Cristina Calisto assegurou que “honrará o voto de confiança que lhe foi atribuído pelos demais autarcas e que fará o possível para defender e afirmar o poder local dos Açores nos próximos anos”.



A nova presidente da AMRAA afirmou ainda que existem dossiers nos quais trabalhará com mais rigor e dedicação, tentando criar canais de comunicação entre a AMRAA, o Governo Regional do Açores e os órgãos de soberania, no sentido de assegurar um diálogo contínuo que permita viabilizar da melhor forma as “pretensões e ambições” dos municípios açorianos.



Segundo a mesma nota de imprensa, a autarca informou ainda que reunirá de imediato o órgão executivo da AMRAA, de modo a operacionalizar linhas de atuação para os próximos 4 anos e anunciou, desde logo, que já marcou reunião com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a fim de encontrar uma resolução definitiva para o assunto da devolução do valor de participação variável no IRS, relativo aos anos de 2009 e 2010, ainda em dívida para com os municípios dos Açores.

Da administração da AMRAA, farão também parte os autarcas Tibério Dinis (Praia da Vitória), Luís Maciel (Lajes das Flores), Ricardo Rodrigues (Vila Franca do Campo) e José António Soares (Madalena do Pico), que foram eleitos por maioria e com um voto em branco.







Como presidente da Assembleia Intermunicipal foi eleito José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta.